(Di venerdì 1 ottobre 2021) Da oggi idi 18innnon potranno più sottoporsi a trattamenti con ilo filler per le labbra per ragioni estetiche. Lo riporta la Bbc. La nuova legge mira a dare una ...

Advertising

fisco24_info : Gb: l'Inghilterra vieta il botox ai minori di 18 anni: L'anno scorso oltre 40.000 interventi su adolescenti -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra vieta

Open

La nuova legge mira a dare una stretta sull'industria della bellezza che inha pochissime regole. Soltanto l'anno scorso sono stati 41.000 gli interventi con il botox su adolescenti. ...Ini responsabili di comportamenti razzisti vengono sanzionati direttamente dalla ... la lega ha inasprito il suo codice di condotta per i fan: ha stabilito un nuovo protocollo che...Da oggi i minori di 18 anni inn Inghilterra non potranno più sottoporsi a trattamenti con il Botox o filler per le labbra per ragioni estetiche. Lo riporta la Bbc. (ANSA) ...Copyright: Regione Emilia-Romagna A.I.U.S.G. – Autore: Paolo Barone Entrano in vigore, anche a Reggio Emilia, venerdì 1 ottobre 2021 le limitazioni del Piano Aria integrato regionale (Pair) messo a pu ...