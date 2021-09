Stalking e botte alla ex compagna, Enrico Varriale interrogato dal gip. «Accuse false, ho fiducia nella giustizia» (Di giovedì 30 settembre 2021) Il giornalista sportivo della Rai fornisce la sua versione e nega ogni addebito. La donna, imprenditrice nel settore energetico (ed ex giornalista), si era trasferita per lui da Pesaro a Roma Leggi su corriere (Di giovedì 30 settembre 2021) Il giornalista sportivo della Rai fornisce la sua versione e nega ogni addebito. La donna, imprenditrice nel settore energetico (ed ex giornalista), si era trasferita per lui da Pesaro a Roma

Advertising

Corriere : Varriale indagato per stalking. La ex: mi ha insultata e picchiata - Corriere : Varriale indagato per stalking. La ex: mi ha insultata e picchiata - _KK_8 : RT @Corriere: Varriale indagato per stalking. La ex: mi ha insultata e picchiata - filodiffusore : RT @Corriere: Varriale indagato per stalking. La ex: mi ha insultata e picchiata - MarioLudione : RT @nicolanegro: È proprio vero che quelli che ce l'hanno con la Juve hanno un problema psicologico... -