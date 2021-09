Rilasciato Android 11 per il Samsung Galaxy A02, per adesso in Russia (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Samsung Galaxy A02 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 11. Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo software è attualmente in fase di lancio in Russia, ed arriverà presto in altri mercati. L’upgrade porta anche le patch di sicurezza di settembre 2021, in grado di risolvere più di 50 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza. Il colosso di Seul ha Rilasciato il nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy A02 con versione firmware A022GDXU2BUI3, contraddistinto da Android 11 con One UI 3.1. Il pacchetto firmware include anche nuove funzionalità, come le autorizzazioni una tantum, le chat bubbles, il ripristino automatico delle autorizzazioni, un’interfaccia utente del tutto rinnovata, più widget per la schermata di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) IlA02 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad11. Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo software è attualmente in fase di lancio in, ed arriverà presto in altri mercati. L’upgrade porta anche le patch di sicurezza di settembre 2021, in grado di risolvere più di 50 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza. Il colosso di Seul hail nuovo aggiornamento software per ilA02 con versione firmware A022GDXU2BUI3, contraddistinto da11 con One UI 3.1. Il pacchetto firmware include anche nuove funzionalità, come le autorizzazioni una tantum, le chat bubbles, il ripristino automatico delle autorizzazioni, un’interfaccia utente del tutto rinnovata, più widget per la schermata di ...

