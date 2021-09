Mottarone, ex dipendente: "Denunciai problemi a cabina 3, minacciato di licenziamento" (Di giovedì 30 settembre 2021) La cabina 3 della funivia del Mottarone, precipitata lo scorso 14 maggio con 15 persone a bordo e al cui schianto sopravvisse solo il piccolo Eitan, già nel 2019 aveva problemi all'impianto frenante . ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) La3 della funivia del, precipitata lo scorso 14 maggio con 15 persone a bordo e al cui schianto sopravvisse solo il piccolo Eitan, già nel 2019 avevaall'impianto frenante . ...

