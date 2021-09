Marlene Kuntz ospiti a “Lui è peggio di me” su Rai 3: ecco quando (Di giovedì 30 settembre 2021) I Marlene racconteranno in anteprima il nuovo progetto di residenza artistica in alcuni luoghi emblematici della provincia di Cuneo, in preparazione del nuovo album 30 anni di carriera, 10 album in studio, 4 dal vivo, 8 raccolte, 9 colonne sonore, 1 disco d’oro, innumerevoli tour in Italia e all’estero. Una bella storia da raccontare, quella dei Marlene Kuntz. Ma in questa storia, oltre alla musica, c’è anche la terra: un legame strettissimo con Cuneo e la sua provincia. Ed è proprio da qui, ai piedi del Monviso, che parte il nuovo progetto dei Marlene: una residenza artistica che toccherà tre borghi del cuneese per registrare il nuovo album, l’undicesimo della band. I Marlene racconteranno il progetto in anteprima stasera, giovedì 30 settembre, in prima serata su Rai 3, a Giorgio Panariello e Marco ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 settembre 2021) Iracconteranno in anteprima il nuovo progetto di residenza artistica in alcuni luoghi emblematici della provincia di Cuneo, in preparazione del nuovo album 30 anni di carriera, 10 album in studio, 4 dal vivo, 8 raccolte, 9 colonne sonore, 1 disco d’oro, innumerevoli tour in Italia e all’estero. Una bella storia da raccontare, quella dei. Ma in questa storia, oltre alla musica, c’è anche la terra: un legame strettissimo con Cuneo e la sua provincia. Ed è proprio da qui, ai piedi del Monviso, che parte il nuovo progetto dei: una residenza artistica che toccherà tre borghi del cuneese per registrare il nuovo album, l’undicesimo della band. Iracconteranno il progetto in anteprima stasera, giovedì 30 settembre, in prima serata su Rai 3, a Giorgio Panariello e Marco ...

