AIAC, Ulivieri: "Rapporto Spalletti-De Laurentiis? Ho qualche dubbio. A Napoli dovrebbero conoscere Mazzarri" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente dell'AIAC, Renzo Ulivieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le parole: "Il Napoli primo da solo in classifica? Non me l'aspettavo, 6 vittorie consecutive sono tanta roba anche se non è una sorpresa eccezionale considerando la forza della squadra. Spalletti? Probabilmente ha cambiato un po' la sua mentalità, a parte dei particolari sul gioco che hanno mostrato cambiamenti. Soprattutto è cambiata il modo di pensare e agire della squadra e del gruppo, sanno che c'è da lavorare tutti insieme, questo il Napoli lo fa, è squadra sia in fase di possesso che di non possesso. Non subisce molto ad oggi e cerca di imporre il suo gioco. Per il Napoli ovviamente è cambiato tutto. Le altre squadre sembra che abbiano delle difficoltà però ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente dell', Renzoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le parole: "Ilprimo da solo in classifica? Non me l'aspettavo, 6 vittorie consecutive sono tanta roba anche se non è una sorpresa eccezionale considerando la forza della squadra.? Probabilmente ha cambiato un po' la sua mentalità, a parte dei particolari sul gioco che hanno mostrato cambiamenti. Soprattutto è cambiata il modo di pensare e agire della squadra e del gruppo, sanno che c'è da lavorare tutti insieme, questo illo fa, è squadra sia in fase di possesso che di non possesso. Non subisce molto ad oggi e cerca di imporre il suo gioco. Per ilovviamente è cambiato tutto. Le altre squadre sembra che abbiano delle difficoltà però ...

ilnapolionline : Ulivieri, presidente AIAC: 'Il Napoli deve fare attenzione alle partenze' - - 100x100Napoli : Così il presidente dell'AIAC - ilnapolionline : Ulivieri, presidente AIAC: 'Napoli primo da solo? Tanta roba' - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Napoli primo da solo? Non me l'aspettavo, Spalletti ha cambiato la mentalità' - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Napoli primo da solo? Non me l'aspettavo, Spalletti ha cambiato la mentalità' -