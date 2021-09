Massimo Giletti furioso con Scherzi a parte: “Non firmo la liberatoria” (Di lunedì 27 settembre 2021) Massimo Giletti è stato ‘vittima’ di uno scherzo da parte della trasmissione ma non è finita per niente bene Massimo Giletti (screen Scherzi a parte)Una scherzo non è finito con risate, pacche sulle spalle e al Massimo qualche parolaccia per sfogare la rabbia e la tensione accumulata. Massimo Giletti è stato ‘vittima’ di Scherzi a parte, il programma condotto da Enrico Papi andato in onda ieri sera su Canale 5. Il giornalista non ha per nulla preso bene lo scherzo e non si è presentato in studio come abitualmente fatto i Vip che restano impelagato nelle storie inventate dagli autori. Giletti è invitato a Pescara da una fittizia associazione, Il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 settembre 2021)è stato ‘vittima’ di uno scherzo dadella trasmissione ma non è finita per niente bene(screen)Una scherzo non è finito con risate, pacche sulle spalle e alqualche parolaccia per sfogare la rabbia e la tensione accumulata.è stato ‘vittima’ di, il programma condotto da Enrico Papi andato in onda ieri sera su Canale 5. Il giornalista non ha per nulla preso bene lo scherzo e non si è presentato in studio come abitualmente fatto i Vip che restano impelagato nelle storie inventate dagli autori.è invitato a Pescara da una fittizia associazione, Il ...

Advertising

zazoomblog : Massimo Giletti furioso con Scherzi a parte: “Non firmo la liberatoria” - #Massimo #Giletti #furioso #Scherzi - FQMagazineit : Scherzi a Parte, Massimo Giletti reagisce malissimo: “Non vi do la liberatoria” e non si presenta in studio - pierluigicioli : @SAMUELELONGO16 @fabiofabbretti Infatti se volesse recuperare dovrebbe invitare ospiti la prox settimana: Barbara… - PasqualeMarro : #MassimoGiletti è una furia: “Testa di c***o, ma…” - Reberebby215 : RT @trashtvstellare: Massimo Giletti non ha firmato la liberatoria per mandare lo scherzo URLO #scherziaparte -