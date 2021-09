Coraggio | fiducia e un uomo… in più | la Strega dopo il tour de force

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non consente di scalare posizioni né di brindare ai tre punti, ma il pareggio di Como è uno di quei risultati che possono dare la spinta giusta al Benevento. A guardare la prestazione, condizionata da ben due episodi negativi in circa mezz’ora, la squadra di Fabio Caserta è uscita a testa alta dal Sinigaglia superando ostacoli di una certa pericolosità. Rimasta in dieci per oltre settanta minuti per la sciocca espulsione di Glik, laha limitato i rischi andando addirittura vicina alla vittoria nel finale, quando Gianluca Lapadula ha avuto l’occasione del 2-1 sparando alle stelle da buona posizione. Il peruviano (quattro gol in quattro giorni) ha dimostrato ancora una volta quanto può essere decisivo in B facendo reparto da solo e mettendo in seria apprensione Scaglia con le sue accelerazioni. Non è mai partito due volte ...