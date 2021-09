Omicidio-suicidio sotto gli occhi della figlia: dramma in Tuscia (Di domenica 26 settembre 2021) Omicidio-suicidio, ieri sera in provincia di Viterbo un 65enne ha ucciso la moglie con un fucile prima di togliersi la vita Getty ImagesÈ un caso di Omicidio-suicidio quello avvenuto ieri sera nella Tuscia a Castel Sant’Elia in provincia di Viterbo. Un uomo di 65 anni ha sparato con il fucile da caccia alla moglie 59enne dalla quale si stava separando per poi puntare l’arma verso se stesso. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi della figlia che ha avvertito i carabinieri e ora ricoverata per lo shock. All’Agi una signora della zona che conosceva la coppia ha detto che erano noti i problemi tra i due mai mai si sarebbe pensato a un evento del genere. L’autore dell’Omicidio che poi si è ... Leggi su ck12 (Di domenica 26 settembre 2021), ieri sera in provincia di Viterbo un 65enne ha ucciso la moglie con un fucile prima di togliersi la vita Getty ImagesÈ un caso diquello avvenuto ieri sera nellaa Castel Sant’Elia in provincia di Viterbo. Un uomo di 65 anni ha sparato con il fucile da caccia alla moglie 59enne dalla quale si stava separando per poi puntare l’arma verso se stesso. Il tutto è avvenutogliche ha avvertito i carabinieri e ora ricoverata per lo shock. All’Agi una signorazona che conosceva la coppia ha detto che erano noti i problemi tra i due mai mai si sarebbe pensato a un evento del genere. L’autore dell’che poi si è ...

