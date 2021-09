Infortunio Lobotka | rientro ancora lontano | i tempi di recupero

(Di domenica 26 settembre 2021) Il Napoli comincia a recuperare diversi giocatori: Luciano Spalletti ha convocato Diego Demme e Dries Mertens per il match di stasera contro il Cagliari. Settimana prossima c'è la Fiorentina e potrebbe tornare anche Faouzi Ghoulam. Chi deve aspettareun po' di tempo è Stanislav. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, l'non èalle spalle e il centrocampista slovacco tornerà direttamente dopo la sosta, ovvero per Napoli-Torino del 17 ottobre.

Mancano invece ancora all'appello siache Ghoulam, alle prese con la riabilitazione postil primo e operazione il secondo. La lista dei calciatori disponibili per la panchina, però,...In mediana Pensando alla gestione delle risorse, la mediana è un argomento complesso, dopo l'di, che tornerà dopo la sosta, ci sono stati solo quattro centrocampisti a disposizione.Aveva cominciato la stagione da titolare a causa dell'infortunio di Demme, poi il centrocampista slovacco s'è infortunato ...Riecco Dries Mertens e Diego Demme. Prima chiamata stagionale per l'attaccante belga e il centrocampista italo-tedesco, finora fermi per infortunio.