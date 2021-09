Spalletti: “Mi aspetto un Cagliari organizzato, servirà il massimo. Scudetto? Ci sono 7 candidate. Mertens e Demme in campo” (Di sabato 25 settembre 2021) Spalletti ha detto che si aspetta un Cagliari organizzato quindi servirà dare il massimo, lo Scudetto è un discorso con 7 squadre. Tornano Mertens e Demme L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 25 settembre 2021)ha detto che si aspetta unquindidare il, loè un discorso con 7 squadre. TornanoL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Mi aspetto un Cagliari organizzato. Dobbiamo dare il massimo sfruttando ciascuna qualità individuale i… - Carmela_oltre : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Mi aspetto un Cagliari organizzato. Dobbiamo dare il massimo sfruttando ciascuna qualità individuale in un cont… - LoveSud2 : RT @DribblingWorld: SP?LLSTTI?TIM? 'Mi aspetto un Cagliari organizzato, #Mazzarri sa organizzare le squadre, voi lo conoscete, domenica no… - Calcio_Casteddu : ? Il tecnico del #Napoli non vuole fermarsi ???? Conosce bene #Mazzarri ?? Sa che sarà una gara difficile #Spalletti… - MarekNapoli : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Mi aspetto un Cagliari organizzato. Dobbiamo dare il massimo sfruttando ciascuna qualità individuale in un cont… -