Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones | una torta per due e una sedia vuota

(Di sabato 25 settembre 2021) Unadivisa in due ad Hollywood. Il marito è una stella del firmamento. Il beato figlio di Spartacus–Kirk, ereditiere di potere e fascino, è l’amorevole consorte di. Lei, che ha conquistato l’America con il sorriso, su tutte le copertine vicino a, sembra sfidare in un duello all’ultima chioma le star del cinema, con il corvino divenuto il caschetto più famoso di “Chicago“., una grande differenza d’età tra i due, venticinque anni, a rendere il loro legame ancora più chiacchierato, ma inossidabile. E a dirlo, è il tempo trascorso. Nati nello stesso giorno, quel 25 Settembre, divenuto congiunzione astrale; il fato che unisce ...

Sono una delle coppie più solide e ammirate di Hollywood. I due attori hanno 25 anni di differenza, ma sono nati nello stesso giorno: il 25 settembre. Tanti auguri a Michael Kirk Douglas che, nato a New Brunswick il 25 settembre 1944, è uno delle star di Hollywood più famoes edegli ultimi decenni, vincitore di due Oscar, 4 Golden Globe, un Premio BA ...Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, potenti e divindivinamente innamorati. Tra tante fatalità, sono nati lo stesso giorno..