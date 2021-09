Juventus, Barzagli: «Dybala deve trascinare la squadra non solo con i numeri» (Di sabato 25 settembre 2021) Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha parlato di Paulo Dybala nella sua intervista: ecco le sue dichiarazioni Intervistato da Tuttosport, Andrea Barzagli ha parlato così di Paulo Dybala. Le sue dichiarazioni. «Mi aspetto che Paulo trascini la Juventus: ha tutte le potenzialità per riuscirci. Il salto di qualità di Dybala non passa soltanto dai numeri, che comunque pesano perché un conto è realizzare 20 gol in una annata e un altro 10. Ma è importante che Paulo trascini i più giovani durante la partita facendosi dare la palla nei momenti più caldi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Andrea, ex difensore della, ha parlato di Paulonella sua intervista: ecco le sue dichiarazioni Intervistato da Tuttosport, Andreaha parlato così di Paulo. Le sue dichiarazioni. «Mi aspetto che Paulo trascini la: ha tutte le potenzialità per riuscirci. Il salto di qualità dinon passa soltanto dai, che comunque pesano perché un conto è realizzare 20 gol in una annata e un altro 10. Ma è importante che Paulo trascini i più giovani durante la partita facendosi dare la palla nei momenti più caldi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

