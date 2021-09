Eventi e scadenze del 24 settembre 2021 (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Martedì 21/09/2021Appuntamenti: UN General Assembly (UNGA) – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si svolge a New York (fino a lunedì 27/09/2021) Milano Fashion Week – Milano Moda Donna, organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana, torna con sfilate, presentazioni ed Eventi per le collezioni primavera/estate 2022 (fino a lunedì 27/09/2021) Venerdì 24/09/2021Appuntamenti: Rating sovrano – Belgio – Fitch pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano – Germania – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano – Unione Europea – DBRS pubblica la revisione del merito di credito Conferenza Internazionale “Ethics and Artificial Intelligence” – La conferenza, organizzata da Aspen Institute Italia, TIM e Intesa Sanpaolo, si svolge a Venezia. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Martedì 21/09/Appuntamenti: UN General Assembly (UNGA) – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si svolge a New York (fino a lunedì 27/09/) Milano Fashion Week – Milano Moda Donna, organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana, torna con sfilate, presentazioni edper le collezioni primavera/estate 2022 (fino a lunedì 27/09/) Venerdì 24/09/Appuntamenti: Rating sovrano – Belgio – Fitch pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano – Germania – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano – Unione Europea – DBRS pubblica la revisione del merito di credito Conferenza Internazionale “Ethics and Artificial Intelligence” – La conferenza, organizzata da Aspen Institute Italia, TIM e Intesa Sanpaolo, si svolge a Venezia. ...

Advertising

EnergiaGirardi : RT @ReRebaudengo: #Rinnovabili #clima #PNRR. Scadenze impellenti e irrimandabili, siamo ancora in un loop di #burocrazia e NO ideologici. E… - AsjamenoCO2 : RT @ReRebaudengo: #Rinnovabili #clima #PNRR. Scadenze impellenti e irrimandabili, siamo ancora in un loop di #burocrazia e NO ideologici. E… - newsfinanza : Eventi e scadenze del 23 settembre 2021 - girardipaola : RT @ReRebaudengo: #Rinnovabili #clima #PNRR. Scadenze impellenti e irrimandabili, siamo ancora in un loop di #burocrazia e NO ideologici. E… - jacopogiliberto : RT @ReRebaudengo: #Rinnovabili #clima #PNRR. Scadenze impellenti e irrimandabili, siamo ancora in un loop di #burocrazia e NO ideologici. E… -