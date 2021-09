CorSera | Donnarumma è infelice | Pochettino asseconda Messi e i sudamericani che appoggiano Navas

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 settembre 2021) “Gigio non sorride più. Non è contento,”. Il Corriere della Sera dedica una pagina al portiere campione d’Europa, ex Milan, finito a riscaldare la panchina del Psg. “E a raccontarlo, a testimoniarlo, oltre al sorriso sparito sono le persone che gli stanno accanto, che gli vogliono bene: gli amici, qualche ex compagno”. Su nove partite,ne ha giocate solo 2, le altre sono toccate a, l’ultima, quella di mercoledì scorso, contro il Metz ultimo in classifica. Se le cose dovessero continuare ad andare così, potrebbe aprirsi la possibilità di uno sbarco alla Juve. “La Juventus l’estate prossima potrebbe fiondarsi sul portiere, che non accetterebbe una seconda stagione da riserva di lusso, anche perchéha un contratto fino al 2024. Due mesi fa la trattativa era arrivata a buon punto, prima ...