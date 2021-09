Pippo Baudo e la chiamata di Mattarella: “Non me lo sarei mai aspettato” (Di giovedì 23 settembre 2021) Pippo Baudo riceve un premio del tutto inatteso. Il presentatore è stato premiato con una delle più alte onorificenze. Il conduttore televisivo riceve un importante riconoscimento (via web)Arriva un premio del tutto inaspettato per Pippo Baudo, storico conduttore della televisione italiana. Come ha raccontato al Corriere della Sera lo stesso presentatore, il Capo dello Stato Sergio Mattarella lo ha premiato nominandolo Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Malta. Una persona che Baudo conosce da anni, come rivela al quotidiano: “Io proprio non me lo aspettavo. È stato un gesto spontaneo del presidente, mi ha chiamato lui. Queste cose sono belle perché arrivano inattese, è dipeso tutto dalla sua persona“. Ad unirli è anche la comune origine, visto ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 settembre 2021)riceve un premio del tutto inatteso. Il presentatore è stato premiato con una delle più alte onorificenze. Il conduttore televisivo riceve un importante riconoscimento (via web)Arriva un premio del tutto inper, storico conduttore della televisione italiana. Come ha raccontato al Corriere della Sera lo stesso presentatore, il Capo dello Stato Sergiolo ha premiato nominandolo Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Malta. Una persona checonosce da anni, come rivela al quotidiano: “Io proprio non me lo aspettavo. È stato un gesto spontaneo del presidente, mi ha chiamato lui. Queste cose sono belle perché arrivano inattese, è dipeso tutto dalla sua persona“. Ad unirli è anche la comune origine, visto ...

Advertising

milly_carlucci : Il grande Pippo Baudo Cavaliere di Gran Croce. Un onore per tutto il Mondo dello spettacolo. Grazie Presidente Matt… - adelfoio : #StarInTheStar raga è un misto fra Pippo Baudo misto a Nino Ferrer ?? - 24Trends_Italia : 9. Tullio De Piscopo - 20mille+ 10. Michele Placido - 20mille+ 11. Fortunata - 20mille+ 12. Pippo Baudo - 20mille+… - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: PIPPO BAUDO a RTL 102.5 : “CHE ONORE L’ONORIFICENZA DAL PRESIDENTE MATTARELLA, ARRIVA NEL MOMENTO GIUSTO” https://t.co… - Reberebby215 : RT @asfaltofresco: oddio vi immaginate quel malefico riesce a far ritornare insieme katia e pippo baudo rubando tutto il pubblico over 80 a… -