C’è un primo caso Messi al Psg: non convocato per infortunio dopo l’occhiataccia a Pochettino (Di mercoledì 22 settembre 2021) l’occhiataccia a Pochettino, colpevole di lesa maestà, è diventata una botta al ginocchio. La magia dei bollettini medici. Messi non è stato convocato per la partita con il Metz, dopo il piccolo screzio della sostituzione irriguardosa che aveva la lasciato Messi esterrefatto e aperto un primo fronte parigino di polemica. Il Paris Saint Germain ha rilasciato una nota ufficiale per spiegare come mai Messi salterà la prossima partita: “dopo il colpo al ginocchio sinistro, è stato sottoposto a risonanza magnetica che conferma i segni di una contusione ossea. Tra 48 ore verrà effettuato un nuovo controllo”. Archiviata la spiegazione ufficiale, ovviamente tutti i media internazionali sottolineano il momento un po’ così di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 settembre 2021), colpevole di lesa maestà, è diventata una botta al ginocchio. La magia dei bollettini medici.non è statoper la partita con il Metz,il piccolo screzio della sostituzione irriguardosa che aveva la lasciatoesterrefatto e aperto unfronte parigino di polemica. Il Paris Saint Germain ha rilasciato una nota ufficiale per spiegare come maisalterà la prossima partita: “il colpo al ginocchio sinistro, è stato sottoposto a risonanza magnetica che conferma i segni di una contusione ossea. Tra 48 ore verrà effettuato un nuovo controllo”. Archiviata la spiegazione ufficiale, ovviamente tutti i media internazionali sottolineano il momento un po’ così di ...

