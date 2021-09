Anteprima Call of Duty: Vanguard, le nostre prime impressioni! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo aver giocato e rigiocato l’open beta di Call of Duty: Vanguard siamo pronti a dare un primo giudizio e ad esporre le nostre prime impressioni in questa Anteprima Meno di un mese, ormai, ci separa dall’uscita di Call of Duty: Vanguard e, come ogni anno, Activision ha deciso di rilasciare una beta aperta a tutti gli utenti e a tutti i giocatori che volessero avere un primo assaggio di questo nuovo capitolo della serie. Grazie a questa open beta è stato possibile provare alcune modalità multiplayer e alcune mappe. Proprio oggi, 22 settembre, dopo il rinvio della fine della stessa beta, si chiude questa possibilità ed è proprio oggi che vogliamo esporre le nostre prime impressioni su quanto visto, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo aver giocato e rigiocato l’open beta diofsiamo pronti a dare un primo giudizio e ad esporre leimpressioni in questaMeno di un mese, ormai, ci separa dall’uscita diofe, come ogni anno, Activision ha deciso di rilasciare una beta aperta a tutti gli utenti e a tutti i giocatori che volessero avere un primo assaggio di questo nuovo capitolo della serie. Grazie a questa open beta è stato possibile provare alcune modalità multiplayer e alcune mappe. Proprio oggi, 22 settembre, dopo il rinvio della fine della stessa beta, si chiude questa possibilità ed è proprio oggi che vogliamo esporre leimpressioni su quanto visto, ...

Advertising

RyukSniper : CALL OF DUTY VANGUARD - PROVIAMO LA BETA IN ANTEPRIMA SU PC! - INerdini : CALL OF DUTY VANGUARD - PROVIAMO LA BETA IN ANTEPRIMA SU PC! -