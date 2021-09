Liga | Suarez torna e guida la rimonta dell’Atletico E’ 2-1 con il Getafe

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 21 settembre 2021) E’to il fattore Luisper l’Atletico Madrid. Il “pistolero” assente in questo inizio di stagione per infortunio,e salva i colchoneros, in grande difficoltà, in casa del. Padroni di casa in vantaggio al 45? con Mitrovic, a mettere in difficoltà i colchoneros. La reazione degli uomini di Simeone arriva nella ripresa ma fino all’espulsione di Alena, al 74?, l’Atletico è poca roba. Con l’uomo in più, l’inerzia della gara cambia e ilsbanda. L’Atletico pareggia al 78? con, al primo gol dopo il suo rientro dall’infortunio. Al 91? è ancora l’uruguayano a siglare il sorpasso dei suoi e a regalare una vittoria importante all’Atletico. I colchoneros salgono a 14 punti, al momento primi in classifica in. Foto: Twitter ...