Benevento | Pepe | “Mastella e i conti del Comune che non tornano”

La relazione del Organismo Straordinario di Liquidazione che ha il compito, assieme aldi, di gestire il dissesto voluto da, ha messo doverosamente in evidenza una questione fondamentale:e la sua amministrazione non hanno "messo nelle condizioni" l'organismo di liquidazione, e quindi ildi, di lavorare al ripiano, e cioè di capire quale fosse il vero debito risalente al periodo ante 2017, ma ...

Quello amaro della disfatta il tecnico toscano l'ha assaggiat o solo contro il: una partita amichevole e quindi invisibile nel computo del rendimento stagionale che tuttavia è servita all'......logistiche e supporto umano adeguato a realizzare il lavoro per cui erano arrivati a. Un ... se sia vera l'analisi mastelliana oppure se è reale quella di Faustoche in questa vicenda è ...COALIZIONE DI DE STASIO (FDI E LEGA-CIVICA) -Scrive fra l’altro in una nota la candidata a sindaca Rosetta De Stasio: Ieri, in occasione della presentazione della lista “Forza Benevento” (a sostegno d ...Ieri, in occasione della presentazione della lista “Forza Benevento” (a sostegno di Mastella) il solito Martusciello si è lasciato andare a considerazioni a dir poco farneticanti del tipo “l’elettore ...