Lo chef Ivan Albertin morto in un grave incidente stradale (Di domenica 8 agosto 2021) Ivan Albertin, lo chef torinese è morto durante la notte di Sabato 7 Agosto in un incidente stradale avvenuto a Crescentino, lungo la provinciale 31 proprio in direzione di Chivasso. Ivan Albertin, lo chef di 39 anni muore a causa di un incidente in moto (Foto dal web)L’impatto è avvenuto alle 2 di notte, dove lo chef era in sella alla sua moto Yamaha, infatti le moto a grandi cilindrata erano la sua più grande passione, con lui c’era una donna di 45 anni originaria di Cuneo. I soccorsi ... Leggi su ck12 (Di domenica 8 agosto 2021), lotorinese èdurante la notte di Sabato 7 Agosto in unavvenuto a Crescentino, lungo la provinciale 31 proprio in direzione di Chivasso., lodi 39 anni muore a causa di unin moto (Foto dal web)L’impatto è avvenuto alle 2 di notte, dove loera in sella alla sua moto Yamaha, infatti le moto a grandi cilindrata erano la sua più grande passione, con lui c’era una donna di 45 anni originaria di Cuneo. I soccorsi ...

