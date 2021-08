Sandra Milo torna in scena e stupisce tutti: 'GF Vip? Non mi dispiacerebbe' (Di sabato 7 agosto 2021) Sandra Milo torna in scena a teatro ed è ' veramente contenta '. Dopo lo stop a causa della pandemia torna a calcare i palcoscenici teatrali con uno spettacolo esilarante . Una commedia ironica, che ... Leggi su leggo (Di sabato 7 agosto 2021)ina teatro ed è ' veramente contenta '. Dopo lo stop a causa della pandemiaa calcare i palcoscenici teatrali con uno spettacolo esilarante . Una commedia ironica, che ...

Advertising

deveraunseraunn : 'se ti senti che il tuo partner vuole cambiarti, che cosa fai? consigli?' - Ma c’ho scritto Sandra Milo in fronte?… - carlosetsept1 : Castello Sforzesco in attesa di Sandra Milo - YumeNoDrew : cose che possono dire Sandra Milo e Goku: - cignomascherato : @greysloanbly @BlueFab_ Magari Sandra Milo - Luca_zone : RT @BITCHYFit: Sandra Milo pronta a fare il Grande Fratello Vip: “La mia età non mi spaventa” -