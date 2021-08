La principessa Charlotte dolcissima con una farfalla in uno scatto di mamma Kate Middleton

(Di sabato 7 agosto 2021) Il duca e la duchessa di Cambridge hanno pubblicato una nuova foto dellache tiene in mano una. Lofa parte delle tre nuove immagini scattate daper un’occasione molto speciale. La duchessa, infatti, le ha pubblicate sui propri profili social per sensibilizzare sul tema della protezione di alcuni esemplari. La prima foto, infatti, mostra la secondogenita che tiene dolcemente in mano unarossa. La nuova immagine dellaconquista tutti...

Advertising

VanityFairIt : La principessa aiuta i genitori a sostenere un progetto per salvare le farfalle - paoletto11 : @chattie00 @CottarelliCPI Mi sembra la verità charlotte piccola principessa - infoitcultura : Charlotte Casiraghi compie 35 anni. Lo stile beauty chic ed essenziale della principessa monegasca - infoitcultura : Charlotte Casiraghi/ Figlia Carolina di Monaco non è principessa: ecco perché - BartolucciFabio : Oggi è il genetliaco di Charlotte Marie Pomeline Casiraghi (Monaco, 3 agosto 1986) è la figlia secondogenita della… -

Ultime Notizie dalla rete : principessa Charlotte

Vanity Fair Italia

Spesso i duchi di Cambridge hanno in passato mostrato immagini dei figli, George,e Louis, nella natura. Sia nelle loro residenze, sia per promuovere iniziative per la preservazione dell'...... alle vacanze capresi di Heidi Klum e della figlia Leni, fino ai 35 anni diCasiraghi, ... si allontana il ritorno a Monaco: aria di crisi con Alberto? La, bloccata in Sudafrica da ...La principessa aiuta i genitori a sostenere un progetto per salvare le farfalle. I duchi di Cambridge hanno sempre condiviso la passione per la natura con i figli Charlotte, George e Louis ...I Cambridge, come ha rivelato a «Us Weekly» una fonte di Buckingham Palace, sono «nervosi». Le esternazioni del duca di Sussex contro l'educazione ricevuta in seno alla famiglia reale di certo non li ...