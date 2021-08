Covid, i numeri della (non) emergenza (Di sabato 7 agosto 2021) 00:00 Lo spot di Forza Italia per il green pass mi lascia senza parole… 02:10 Nel frattempo i contagi sono schizzati a centomila? Macchè…. ma non merita pezzoni. 04:40 Parola ai commensali. 05:00 Belpietro continua con le incongruenze del green pass mentre Sallusti va all’attacco personale di Borghi e nelle pagine interne dà degli schifosi ai giornalisti del Fatto per l’attacco a Farina, neo consulente di Brunetta. 06:10 Interessante articolo di Magati sul Corriere sulla questione Cacciari-Agamben. 07:50 Green Pass, anche il Giornale si accorge che il suo esordio è un caos. 09:40 Oro alle Olimpiadi da ricordare in effetti, al di là della comprensibile retorica. Solo per ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 7 agosto 2021) 00:00 Lo spot di Forza Italia per il green pass mi lascia senza parole… 02:10 Nel frattempo i contagi sono schizzati a centomila? Macchè…. ma non merita pezzoni. 04:40 Parola ai commensali. 05:00 Belpietro continua con le incongruenze del green pass mentre Sallusti va all’attacco personale di Borghi e nelle pagine interne dà degli schifosi ai giornalisti del Fatto per l’attacco a Farina, neo consulente di Brunetta. 06:10 Interessante articolo di Magati sul Corriere sulla questione Cacciari-Agamben. 07:50 Green Pass, anche il Giornale si accorge che il suo esordio è un caos. 09:40 Oro alle Olimpiadi da ricordare in effetti, al di làcomprensibile retorica. Solo per ...

