Tokyo 2020 | highlights oro incredibile della 4×100 maschile con telecronaca Franco Bragagna VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’Italia scrive la storia, ancora una volta. Medaglia d’oroper ladell’atletica con Jacobs, Tortu, Desalu e Patta, un’finale di rimonta in cui gli azzurri hanno sfruttato tutte le energie rimaste a disposizione per far salire a dieci le medaglie d’oro nel medagliere. E a commentare le gesta sulla Rai c’è, la storica voce dell’atletica per la tv di stato che ci fa emozionare ancora una volta e che ha potuto raccontare ben cinque dei dieci ori vinti in questa spedizione. In alto ilcon la sua ...