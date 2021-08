Per Giuseppe il difficile comincia ora. Ma la conferma della presidenza di Conte da parte degli iscritti segna un punto di svolta nel M5S (Di sabato 7 agosto 2021) A diciotto mesi dalle dimissioni di Di Maio da capo politico ed altrettanti di reggenza forzata del Movimento, la conferma della presidenza di Giuseppe Conte da parte degli iscritti segna un punto di svolta per i Cinque Stelle. O almeno dovrebbe. La riforma Cartabia, del resto, è solo l’inizio del percorso a ostacoli che attende il nuovo leader di qui alla fine della legislatura. L’inizio del semestre bianco toglie ai 5S l’arma di pressione del ritiro della fiducia al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 7 agosto 2021) A diciotto mesi dalle dimissioni di Di Maio da capo politico ed altrettanti di reggenza forzata del Movimento, ladidaundiper i Cinque Stelle. O almeno dovrebbe. La riforma Cartabia, del resto, è solo l’inizio del percorso a ostacoli che attende il nuovo leader di qui alla finelegislatura. L’inizio del semestre bianco toglie ai 5S l’arma di pressione del ritirofiducia al ...

