Apple, il sistema anti-abusi su minori è un incubo per la privacy (di tutti) (Di venerdì 6 agosto 2021) Apple pensa di aver trovato la quadra tra proteggere la privacy dei propri utenti e contrastare la diffusione di materiale pedopornografico. Il gigante tecnologico ha presentato un nuovo sistema di monitoraggio automatico (in arrivo a settembre) che monitorerà continuamente le immagini personali degli utenti per scovare foto e video illegali, mentre un altro avvertirà i genitori se un minore riceve o invia materiale esplicito. Nonostante i meccanismi di anonimizzazione e protezione previsti, le implicazioni per la privacy personale dell’utente finale sono serissime. L’azienda assicura che il processo sarà criptato, poco ... Leggi su formiche (Di venerdì 6 agosto 2021)pensa di aver trovato la quadra tra proteggere ladei propri utenti e contrastare la diffusione di materiale pedopornografico. Il gigante tecnologico ha presentato un nuovodi monitoraggio automatico (in arrivo a settembre) che monitorerà continuamente le immagini personali degli utenti per scovare foto e video illegali, mentre un altro avvertirà i genitori se un minore riceve o invia materiale esplicito. Nonostante i meccanismi di anonimizzazione e protezione previsti, le implicazioni per lapersonale dell’utente finale sono serissime. L’azienda assicura che il processo sarà criptato, poco ...

