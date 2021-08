Gli attacchi informatici potrebbero presto trasformarsi in guerra vera (Di giovedì 5 agosto 2021) La Polizia postale italiana sta collaborando con Europol e Fbi per le indagini sull’attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio. Unire le forze significa poter incrociare i dati con altri casi simili avvenuti in passato, in Italia e all’estero. L’attacco che ha colpito i sistemi informatici della Regione è stato interrotto piuttosto rapidamente: per evitare la continua sottrazione di dati i tecnici della Regione hanno disattivato il sistema tempestivamente, riducendo i danni. «Tutti i dati relativi alle oltre 7 milioni di somministrazioni di vaccini eseguite sono in nostro possesso e nessun dato dell’Anagrafe Vaccinale Regionale è stato sottratto, come nessun altro dato ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 5 agosto 2021) La Polizia postale italiana sta collaborando con Europol e Fbi per le indagini sull’attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio. Unire le forze significa poter incrociare i dati con altri casi simili avvenuti in passato, in Italia e all’estero. L’attacco che ha colpito i sistemidella Regione è stato interrotto piuttosto rapidamente: per evitare la continua sottrazione di dati i tecnici della Regione hanno disattivato il sistema tempestivamente, riducendo i danni. «Tutti i dati relativi alle oltre 7 milioni di somministrazioni di vaccini eseguite sono in nostro possesso e nessun dato dell’Anagrafe Vaccinale Regionale è stato sottratto, come nessun altro dato ...

