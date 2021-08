Loggia Ungheria | per il Csm «nessuna scorrettezza» E Storari resta pm a Milano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso: Paolocontinuerà a svolgere le sue funzioni di pubblico ministero a. Viene quindi rigettata la richiesta di trasferimento d’urgenza mossa dal procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, che aveva avanzato formalmente la questione nell’ambito del caso dei verbali dell’avvocato Amara sulla possibile esistenza della, una vicenda su cui stanno indagando le procure di Brescia e il ministero della Giustizia. Per il Consiglio non c’è stato nessun «comportamento gravemente scorretto» nelle azioni di, soprattutto ...

...segreto d'ufficio dalla Procura di Brescia per aver consegnato a Piercamillo Davigo copie dei verbali resi dall'avvocato siciliano sulla presunta esistenza di unasegreta denominata "" ...L'ex legale esterno dell'Eni aveva fatto delle dichiarazioni a Storari in merito a una presunta, detta, della quale avrebbero fatto parte personalità di rilievo. Storari aveva chiesto ...Ora per sostituto procuratore milanese prosegue il procedimento ordinario al termine del quale potrà essere o prosciolto o sanzionato secondo varie gradazioni. La decisione arriva dalla sezione discip ...Salvi aveva formulato la sua richiesta sulla scorta delle relazioni del procuratore di Milano Francesco Greco e della vice Laura Pedio A rigettare la richiesta di Salvi è la sezione disciplinare del C ...