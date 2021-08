Hacker Lazio, gli attacchi cyber non sono solo di matrice terroristica: anche la mafia ne fa uso (Di mercoledì 4 agosto 2021) Commentando quello che è stato definito dallo stesso Nicola Zingaretti come il più grave attentato informatico subito dalle Istituzioni italiane, qualche giornalista ha incespicato sulle parole e pensando di aver fatto un errore ha invece illuminato il futuro che ci attende. La frase ripetuta nella giornata di ieri da molti sui media è stata: “Un gravissimo attentato cyber di matrice terroristica”, bene, ma qualcuno appunto incespicando su vecchie e consolidate abitudini nostrane ha detto: “(…) di matrice mafiosa… no, terroristica”. A me è capitato ascoltando RadioRai1. In questo apparente errore ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Commentando quello che è stato definito dallo stesso Nicola Zingaretti come il più grave attentato informatico subito dalle Istituzioni italiane, qualche giornalista ha incespicato sulle parole e pensando di aver fatto un errore ha invece illuminato il futuro che ci attende. La frase ripetuta nella giornata di ieri da molti sui media è stata: “Un gravissimo attentatodi”, bene, ma qualcuno appunto incespicando su vecchie e consolidate abitudini nostrane ha detto: “(…) dimafiosa… no,”. A me è capitato ascoltando RadioRai1. In questo apparente errore ci ...

Giorgiolaporta : Che strana questa Italia: se in Regione Lazio non arrivano 13 milioni di mascherine pagate, poverini sono stati tru… - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - ItaliaViva : Attacco Hacker alla Regione Lazio, @raffaellapaita : 'L'Agenzia per la Cybersicurezza parta al più presto'… - RenzoMattei : RT @umorismoq: Lazio: hacker favoriti dallo smart working, la password del Wi-Fi era 123456. - tranellio : RT @kiara86769608: CYBERFACCEDACULO di Marco Travaglio ?? L’altroieri l’attacco hacker alla Regione Lazio. Raffaella Paita (Iv):“L’agenzia p… -