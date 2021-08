Ergastolo ostativo, primo round in Commissione. Approda a Montecitorio la proposta di legge dei Cinque Stelle (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si incardina oggi alla Camera la proposta di legge del Movimento 5 Stelle sull’Ergastolo ostativo. Dopo i paletti messi dalla Corte Costituzionale (leggi l’articolo), per evitare di fare un regalo ai mafiosi e allo stesso tempo mantenere il rigore nell’alveo della costituzionalità, occorre legiferare in materia e farlo in fretta. Un obiettivo che si sono dati subito i pentastellati. “L’Ergastolo ostativo è presidio fondamentale nel contrasto alla criminalità organizzata. La Consulta ha dato un anno al Parlamento per legiferare dopo la sua sentenza, entro maggio 2022, e per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si incardina oggi alla Camera ladidel Movimento 5sull’. Dopo i paletti messi dalla Corte Costituzionale (leggi l’articolo), per evitare di fare un regalo ai mafiosi e allo stesso tempo mantenere il rigore nell’alveo della costituzionalità, occorre legiferare in materia e farlo in fretta. Un obiettivo che si sono dati subito i pentastellati. “L’è presidio fondamentale nel contrasto alla criminalità organizzata. La Consulta ha dato un anno al Parlamento per legiferare dopo la sua sentenza, entro maggio 2022, e per ...

Ultime Notizie dalla rete : Ergastolo ostativo Ergastolano di Caltanissetta si laurea al carcere di Catanzaro con 110 e lode Si è laureato in Sociologia, Salvatore Curatolo, 65 anni di Caltanissetta, condannato all'ergastolo ostativo per reati di mafia. La cerimonia di laurea si è svolta la settimana scorsa presso il carcere di Catanzaro. "Ergastolo ostativo. Percorsi e strategie di sopravvivenza". E' il titolo ...

I decreti legge raccattatutto ... come il fine vita (si concesse il rinvio della trattazione di costituzionalità) e la disciplina sull'ergastolo ostativo (per evitare che 'l'accoglimento immediato delle questioni rischi di inserirsi ...

