Mercato auto, a luglio crolla del 28,1% sul 2019 e del 19,4% sul 2020 (Di martedì 3 agosto 2021) Nuovo tonfo per il Mercato dell’automobile italiano: a luglio sono state immatricolate appena 110.292 vetture, il livello più basso dell’anno, in calo per la prima volta non solo nei confronti dello stesso mese del 2019 ma, addirittura, anche rispetto a luglio 2020, quando c’era la pandemia. La diminuzione rispetto alle 136.768 immatricolazioni di luglio 2020, che ancora non beneficiava nemmeno degli incentivi della Legge Rilancio, è del 19,4%; mentre rispetto alle 153.331 unità di luglio 2019 il calo è del 28,1%. Se non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Nuovo tonfo per ildell’mobile italiano: asono state immatricolate appena 110.292 vetture, il livello più basso dell’anno, in calo per la prima volta non solo nei confronti dello stesso mese delma, addirittura, anche rispetto a, quando c’era la pandemia. La diminuzione rispetto alle 136.768 immatricolazioni di, che ancora non beneficiava nemmeno degli incentivi della Legge Rilancio, è del 19,4%; mentre rispetto alle 153.331 unità diil calo è del 28,1%. Se non ...

