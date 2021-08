Calciomercato Sampdoria, sfida a due club per Zajc. Le ultime (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Sampdoria: sfida a due club di Serie A per il fantasista Miha Zajc del Fenerbahce. Retroscena sul Genoa La Sampdoria dovrà guardarsi le spalle nella corsa a Miha Zajc. Il fantasista del Fenerbahce è finito nel mirino di altri due club di Serie A, ossia Genoa e Verona. Come riportato da diversi media turchi, la società rossoblù aveva avanzato un’offerta da 3 milioni di euro per il calciatore. Proposta subito rigettata dal Fenerbahce. Zajc è ufficialmente in vendita, come dichiarato giorni fa dal presidente Ali Koc: «Mercato? ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021)a duedi Serie A per il fantasista Mihadel Fenerbahce. Retroscena sul Genoa Ladovrà guardarsi le spalle nella corsa a Miha. Il fantasista del Fenerbahce è finito nel mirino di altri duedi Serie A, ossia Genoa e Verona. Come riportato da diversi media turchi, la società rossoblù aveva avanzato un’offerta da 3 milioni di euro per il calciatore. Proposta subito rigettata dal Fenerbahce.è ufficialmente in vendita, come dichiarato giorni fa dal presidente Ali Koc: «Mercato? ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria, nuovi contatti con il #Watford per Thorsby - Fantacalcio : Gabbiadini non lascia la Sampdoria: 'Bologna casa mia, ma...' - 11contro11 : UFFICIALE: Bonazzoli alla #Salernitana #Inter #Sampdoria #Calciomercato #SerieA #11contro11 - zazoomblog : Calciomercato Salernitana Bonazzoli in prestito dalla Sampdoria - #Calciomercato #Salernitana #Bonazzoli - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #LaGumina si allontana dal #Pisa. I motivi #mercato #samp -