Il trionfo di Jacobs e Tamberi visto dal New York Times e l' Equipe

AGI - "Prima di domenica, in 125 anni di storia delle Olimpiadi, nessun italiano aveva mai vinto una medaglia olimpica nella corsa dei 100 metri. Ora Lamont Marcell Jacobs è il primo atleta dell'Italia ad aver conquistato il titolo di uomo più veloce del mondo". Il New York Times rende omaggio a Jacobs per la sua storica vittoria a Tokyo. Il quotidiano statunitense evidenzia che l'atleta, nato a El Paso, in Texas, ha stabilito un nuovo record europeo con la sua performance. "Figlio di un'italiana e di un afroamericano, Jacobs andò a vivere in Italia con sua madre quando suo padre, soldato dell'esercito ...

