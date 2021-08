Green pass, dal 1° settembre sui treni a lunga percorrenza. Obbligo anche per il personale scolastico (Di lunedì 2 agosto 2021) Verso Obbligo di Green pass per gli studenti universitari. Capienza dei treni dal 50 all’80 per cento. La quarantena per i positivi vaccinati sarà ridotta a 7 giorni con tampone alla fine del periodo. Resta 10 giorni per i non vaccinati Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 agosto 2021) Versodiper gli studenti universitari. Capienza deidal 50 all’80 per cento. La quarantena per i positivi vaccinati sarà ridotta a 7 giorni con tampone alla fine del periodo. Resta 10 giorni per i non vaccinati

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, obbligatorio da 1/9 per aerei e treni lunga percorrenza Si va verso il green pass obbligatorio per chi viaggia in aereo e per i treni a lunga percorrenza. E' questo l'orientamento della cabina di regia che si è conclusa a palazzo Chigi in vista del Cdm del pomeriggio che ...

Green pass, verso obbligo per il personale scolastico. Per trasporti lunga percorrenza da settembre GENOVA - Obbligo del green pass per tutto il personale scolastico . Questa la decisione che sarebbe emersa dalla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi a cui hanno partecipato anche i capidelegazione della ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Verso l’obbligo del green pass anche per gli studenti universitari Verso l'obbligo del green pass anche per gli studenti universitari. Coronavirus - L’orientamento della cabina di regia in vista del nuovo decreto - Novità per la quarantena: per i vaccinati ridotta a ...

Green pass, da domani nuove regole Da domani entra in vigore l'obbligo di green pass per bar e ristoranti quando i clienti si siedono al chiuso e al tavolo . Gestori ancora confusi. Tra i ...

