Vazio Pd difende la riforma della giustizia | ' Nessun processo andrà in fumo'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Vazio difende

Globalist.it

"Nessun processo andrà in fumo - continua- sia per reati comuni, sia per quelli di maggior allarme sociale. Certo però che non potrà più accadere che un fascicolo dopo la sentenza di primo ..."Nessun processo andrà in fumo - continua- sia per reati comuni, sia per quelli di maggior allarme sociale. Certo però che non potrà più accadere che un fascicolo dopo la sentenza di primo ...Il deputato democratico relatore del provvedimento e vice presidente della commissione Giustizia: "Tempi ragionevoli e risorse adeguate" ...