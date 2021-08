La Salernitana batte 2 - 1 il Palermo in amichevole

(Di domenica 1 agosto 2021) Lailnell'giocata a San Gregorio Magno. Luci ed ombre per i granata di Castori, a quindici giorni dal debutto in Coppa Italia ed a 21 dall'esordio in campionato, ...

Lail Palermo nell'amichevole giocata a San Gregorio Magno. Luci ed ombre per i granata di Castori, a quindici giorni dal debutto in Coppa Italia ed a 21 dall'esordio in campionato, a ...E nonostante due importanti occasioni da gol per il Palermo nei minuti di recupero, il risultato non cambierà più: lail Palermo 2 - 1.Vittoria per 2-1 in amichevole per la Salernitana, che ha battuto il Palermo nel test di oggi. I gol sono di Kristoffersen e di Coulibaly. Questa la cronaca di Sky Sport: “Comincia forte la Salernitan ...La Salernitana di Fabrizio Castori batte il Palermo 2-1 nell'amichevole disputata a San Gregorio Magno. Assenti Veseli, Boultam e Cavion. Buona gara dei granata soprattutto nel primo tempo con ...