Forte vento e pioggia, caduti alberi e tegole. Salvati tre bagnanti spinti al largo, ormeggio difficile per Msc Splendida (Di domenica 1 agosto 2021) ANCONA - Un quarto d'ora di vento e pioggia tropicali ha sferzato, questa mattina, le province di Ancona e Macerata . Molti disagi, a mezzogiorno i vigili del fuoco avevano già effettuato più di 50 ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 1 agosto 2021) ANCONA - Un quarto d'ora ditropicali ha sferzato, questa mattina, le province di Ancona e Macerata . Molti disagi, a mezzogiorno i vigili del fuoco avevano già effettuato più di 50 ...

Advertising

emergenzavvf : #Incendiboschivi #Palermo, sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento tra Piana degli Albanesi… - dipiuedipiu : C'è un vento fortissimo soffia così forte quasi mi rompe i rametti dei fiori in casa - AgordinoMeteo : Taibon - Via al Forte ?? 14h | ?? Nuvoloso con nebbia Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 15.8 °C Umidità: 9… - ErasmoDAngelis : RT @emergenzavvf: #Incendi al Sud, #maltempo al Centro e al Nord: più di 50 gli interventi dei #vigilidelfuoco ad #Ancona e #Macerata per i… - bbadreligion : Oggi molto probabile che ci incendiamo grazie al vento forte + 40 gradi, che bella l’estate -