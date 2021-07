Vaccini, tempi dimezzati tra una dose e l'altra per i ragazzi (Di sabato 31 luglio 2021) Solo 21 giorni dalla prima dose per garantire il rientro a scuola protetti. Campagna di sensibilizzazione tra gli adolescenti Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 31 luglio 2021) Solo 21 giorni dalla primaper garantire il rientro a scuola protetti. Campagna di sensibilizzazione tra gli adolescenti

Advertising

GiuseppeVetrug1 : @Pinzie @markorusso69 @fdragoni È solo uno spregiudicato diversivo per mascherare: 1) l'incapacità di alcuni govern… - qualunque_uomo : La politica sanitaria non viene decisa dalle case farmaceutiche. Hanno fatto un ottimo lavoro sviluppando vaccini i… - nkdogana : @Gianni35214778 @AgnesePin @giogioppi @margore6 @stanzaselvaggia Un esperimento di che? L'approvazione da parte di… - Thalon1977 : @paolomoderato @fenice_risorta Lo conoscevano perché bazzicava nei meetup e ai tempi già postava roba per 'mettersi… - AlexTheMod : RT @ElezioniUsa: Fox News ammette che 'i vaccini funzionano'. Di questi tempi anche questa è una notizia. -