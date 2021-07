La caduta a peso morto in allenamento. "Ecco perché mi sono ritirata": la sindrome, il video-choc di Simone Biles (Di sabato 31 luglio 2021) Simone Biles ha voluto sensibilizzare i suoi fan e non solo in merito alla sindrome dei “twisties” che l'ha colpita recentemente, facendole maturare la decisione di ritirarsi da tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E così l'atleta americana, che era una delle più attese in tutto il mondo, ha preferito fermarsi per non mettere a repentaglio la sua salute: bene ha fatto, anche perché non deve dimostrare assolutamente nulla dal punto di vista sportivo, essendo un fenomeno senza precedenti nella ginnastica. Su Instagram la Biles ha voluto far capire ancora meglio cosa significa essere colpita dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021)ha voluto sensibilizzare i suoi fan e non solo in merito alladei “twisties” che l'ha colpita recentemente, facendole maturare la decisione di ritirarsi da tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E così l'atleta americana, che era una delle più attese in tutto il mondo, ha preferito fermarsi per non mettere a repentaglio la sua salute: bene ha fatto, anchenon deve dimostrare assolutamente nulla dal punto di vista sportivo, essendo un fenomeno senza precedenti nella ginnastica. Su Instagram laha voluto far capire ancora meglio cosa significa essere colpita dalla ...

