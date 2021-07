Juric non fa drammi dopo la sconfitta col Rennes: “È andata meglio di quanto mi aspettassi” (Di sabato 31 luglio 2021) Al termine della gara amichevole tra Torino e Rennes, vinta dai francesi per 1-0, Ivan Juric, tecnico dei granata, è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per dire la sua sulla partita e sulle prime settimane di preparazione. Ecco un estratto delle sue parole: Sulla partita “La gara è andata meglio di quanto mi aspettassi, specialmente per la prima ora di gioco. Loro hanno valori importanti, sono molto soddisfatto: spiace per il risultato, avremmo meritato di più. La formazione? Mi sembrava la squadra giusta da mettere in campo, ora dobbiamo migliorare in brillantezza sotto porta. Ma ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) Al termine della gara amichevole tra Torino e, vinta dai francesi per 1-0, Ivan, tecnico dei granata, è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per dire la sua sulla partita e sulle prime settimane di preparazione. Ecco un estratto delle sue parole: Sulla partita “La gara èdimi, specialmente per la prima ora di gioco. Loro hanno valori importanti, sono molto soddisfatto: spiace per il risultato, avremmo meritato di più. La formazione? Mi sembrava la squadra giusta da mettere in campo, ora dobbiamo migliorare in brillantezza sotto porta. Ma ...

Advertising

gianluca_sarto : Tutto quel che volete ma un allenatore non può farsi espellere al 37esimo di una amichevole. E già con l’Al Fateh J… - ErV0j : @Pol_Granata Non lo fa giocare per non mostrare al mondo il talento danese. Tutta una tattica del brate. Poi Ramire… - Pol_Granata : @ErV0j Non ho ancora capito se Juric lo ritenga pronto, sicuro Warming no. Però ci sta puntare su Vincenzo. Ramirez… - Simoneakabig : Stesso Toro, Stessa Storia. A 3 settimane dall'inizio del campionato sono più i dubbi che le certezze. Savic non lo… - apuntobracco : Mandragora e Pjaca non mi sono dispiaciuti: il primo con Juric ha il compito di scalare tra i centrali per ricevere… -