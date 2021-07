Rcs, ricavi in forte crescita e ritorno all’utile nei primi 6 mesi dell’anno. Nessun accantonamento per la causa con Blackstone (Di venerdì 30 luglio 2021) Migliorano significativamente i conti del gruppo Rcs nei primi sei mesi dell’anno. I ricavi sfiorano i 422 milioni di euro con un incremento del 32% rispetto allo stesso periodo del 2020, mesi caratterizzati dal lockdown che avevano penalizzato le vendite dei quotidiano, soprattutto La Gazzetta dello Sport a causa del quasi azzeramento degli eventi sportivi. Il bilancio va in archivio con un utile di 38,7 milioni, a fronte della perdita di 12 milioni dell’anno prima. I ricavi pubblicitari del primo semestre 2021 ammontano a 164,1 milioni rispetto ai 121 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Migliorano significativamente i conti del gruppo Rcs neisei. Isfiorano i 422 milioni di euro con un incremento del 32% rispetto allo stesso periodo del 2020,caratterizzati dal lockdown che avevano penalizzato le vendite dei quotidiano, soprattutto La Gazzetta dello Sport adel quasi azzeramento degli eventi sportivi. Il bilancio va in archivio con un utile di 38,7 milioni, a fronte della perdita di 12 milioniprima. Ipubblicitari del primo semestre 2021 ammontano a 164,1 milioni rispetto ai 121 ...

