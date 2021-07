Lo spettro del green pass confonde l’Europa? (Di venerdì 30 luglio 2021) Ho fatto un sogno. Ho sognato che la realtà era tutto un incubo. In cui uno spettro si aggirava per l’Europa. E sta volta fa sul serio. Ma non è quello di Marx. E’ lo spettro del green pass. Nei tempi attuali, in cui un virus continua a mettere alla prova la tenuta degli Stati Leggi su periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021) Ho fatto un sogno. Ho sognato che la realtà era tutto un incubo. In cui unosi aggirava per. E sta volta fa sul serio. Ma non è quello di Marx. E’ lodel. Nei tempi attuali, in cui un virus continua a mettere alla prova la tenuta degli Stati

Advertising

appuntidicarta : Apprezzo poco la fiction ambientata durante il fascismo (ho sempre paura -sbagliando- che nasconda simpatie occulte… - Mafalda86908794 : 'Non siamo più uno spettro, ma creature in carne e ossa.' We Demand Tomorrow è un lungometraggio documentario marx… - 1950Elda : RT @mihirdjin: @HuffPostItalia uno spettro si aggira per le redazioni, è quello del giornalismo, assassinato anni fa... - Kitkot3 : @Prudenza_Le_Mat Uno spettro s'aggira per Twitter: lo spettro del ??. ?? - beccacciaro1 : RT @mihirdjin: @HuffPostItalia uno spettro si aggira per le redazioni, è quello del giornalismo, assassinato anni fa... -