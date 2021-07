Cade sopra una ringhiera e si infilza la gamba: grave un uomo a Berbenno (Di venerdì 30 luglio 2021) L’incidente mentre potava delle piante a Berbenno: l’uomo è stato liberato dai Vigili del fuoco ed è in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 luglio 2021) L’incidente mentre potava delle piante a: l’è stato liberato dai Vigili del fuoco ed è in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo.

Advertising

ShockBecause_ : @twocreatures_ Siiii fammi sapere se cade sopra la tua testa - too_xedo : Confessioni di tre menti pericolose: noi TTT non siamo superstiziosi a parte corna e bicorna e sale sopra la spalla… - _heresallie : Ale che perde l’equilibrio per SimoGian, SimoGian che inciampa su AleMich che è caduto e gli cade proprio sopra. NO… - ah_okay_ : Saputo che praticamente nella mia città ci sono tantissimi incedi e infatti fuori non si può stare per la puzza di… - Faffalacurly : Comuqnue stavo pensando che se ad un ostacolo cade il primo volano uno sopra l'altro #GiochiOlimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Cade sopra "Cade Draghi? Governo militare". E scoppia la polemica ... in un intento suicida, gli stessi responsabili delle dimissioni insistessero per mandare a casa il banchiere, giocandosi la fiducia dell'Europa e i miliardi di aiuti di cui sopra, al Presidente ...

Saipem: disastro post - conti. Cosa è successo e che fare ora? ... dopo aver chiuso la seduta di ieri con un frazionale rialzo dello 0,15%, oggi cade sotto il peso ... già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 12 milioni. Saipem finisce nella ...

Maltempo: gru cade su palazzo nel Milanese, nessun ferito Agenzia ANSA Il nuovo Nokia XR20 indistruttibile come il leggendario 3310: resiste perfino ai tiri di Roberto Carlos È all’ex campione del Real Madrid e della Nazionale brasiliana che il brand si è affidato per testare la solidità del suo ultimo smartphone «rugged», già preordinabile a 499,99 euro. Insieme a lui la ...

Guendalina Tavassi, cena con scollatura esagerata: l’attenzione cade lì Guendalina Tavassi: un'estate in vacanza. L'ex concorrente del GF è super esplosiva sui social dove si mostra a cena fuori.

... in un intento suicida, gli stessi responsabili delle dimissioni insistessero per mandare a casa il banchiere, giocandosi la fiducia dell'Europa e i miliardi di aiuti di cui, al Presidente ...... dopo aver chiuso la seduta di ieri con un frazionale rialzo dello 0,15%, oggisotto il peso ... già al didella media degli ultimi 30 giorni pari a circa 12 milioni. Saipem finisce nella ...È all’ex campione del Real Madrid e della Nazionale brasiliana che il brand si è affidato per testare la solidità del suo ultimo smartphone «rugged», già preordinabile a 499,99 euro. Insieme a lui la ...Guendalina Tavassi: un'estate in vacanza. L'ex concorrente del GF è super esplosiva sui social dove si mostra a cena fuori.