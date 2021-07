Barcellona | un attaccante ai saluti?

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 30 luglio 2021) Martin Braithwaite sarebbe vicino all'addio: per lui futuro in Inghilterra, al West Ham. Secondo quanto riportato da Sport, il costo dell'operazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro. I due club hanno ormai definito l'accordo, resta da convincere il giocatore. Per l'delc'era stato un interesse anche da parte del Leganes che sarebbe pronto a rilanciare qualora non dovesse chiudersi l'accordo col West Ham. Braithwaite ha 30 anni ed è alto 179cm per 77kg, gioca da due stagioni con il club blaugrana e ha registrato 60 presenze e 8 gol. LEGGI ANCHE: "Superlega, nuovo comunicato dei club"