Tiktoker cinese cade da una gru mentre gira un video | morta a soli 23 anni Xiao Qiumei

(Di mercoledì 28 luglio 2021) È precipitata dalla cabina di comando di una gru, morendo sul colpo dopo un volo da 43 metri d’altezza. Così è scomparsa, 23enne star dei social tra cui Douyin, la versionedi TikTok. I fatti risalgono al 20 luglio, a riportare la notizia è il tabloid The Sun, secondo cui la ragazza stava registrando undell’alto. I familiari disostengono invece che si sia trattato di un incidente e chetamente, quando la ragazza lavorava sulla gru, aveva con sé il cellulare per ogni evenienza ma lo teneva nella borsa perché “era molto ...

