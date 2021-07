Tokyo 2020, le gemelle Kichenok fermano il duo Errani - Paolini, addio sogni di gloria per Lorenzo Sonego (Di lunedì 26 luglio 2021) Non è riuscito Lorenzo Sonego a raggiungere Fabio Fognini e Camila Giorgi negli ottavi di finale dei rispettivi tabelloni di singolare a Tokyo 2020. addio ai sogni di gloria anche del doppio azzurro ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) Non è riuscitoa raggiungere Fabio Fognini e Camila Giorgi negli ottavi di finale dei rispettivi tabelloni di singolare aaidianche del doppio azzurro ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Sciabola: Vecchi eliminata agli ottavi Irene Vecchi è stata eliminata negli ottavi di finale nella sciabola femminile ai Giochi di Tokyo. La livornese è stata sconfitta dalla russa Sofya Velikaya con il punteggio di 15 - 12. In precedenza erano già uscite le altre due azzurre in gara, Rossella Gregorio e Martina Criscio.

Fioretto maschile, Garozzo vince e va in semifinale A Tokyo 2020 l'azzurro Daniele Garozzo è nella semifinale olimpica di fioretto maschile . Nei quarti di finale, l'italiano (medaglia d'oro a Rio 2016) ha sconfitto il francese Lefort per 15 - 10.

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi: dopo i trionfi del nuoto arriva l'argento di Bacosi nello skeet La Stampa RISULTATI TIRO A VOLO/ Diana Bacosi argento nello skeet, Olimpiadi Tokyo 2020 Risultati Tiro con l'arco Tiro a segno: la diretta live delle gare in programma oggi, 26 luglio 2021 per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Attenzione a Bacosi.

OLIMPIADI TOKYO MTB: VAN DER POEL CADE IN DISCESA! ADDIO MEDAGLIA Mathieu van der Poel è clamorosamente caduto in discesa e ha compromesso sensibilmente la possibilità di salire sul podio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’olandese era il grande favorito della prova di ...

