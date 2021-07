Francesco Oppini disperato: un disastro in casa sua, cos’è successo? (Di lunedì 26 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesco Oppini disperato per il maltempo: ecco com’è ridotta la sua casa. Nel frattempo risponde alle critiche sui social. Francesco Oppini disperato a causa del maltempo mostra com’è ridotta la sua casa; intanto sul web arrivano le critiche per le sue parole: “Ma fatevi una risata!”. L’ex gieffino già tempo fa aveva subito qualche danno Leggi su youmovies (Di lunedì 26 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.per il maltempo: ecco com’è ridotta la sua. Nel frattempo risponde alle critiche sui social.a causa del maltempo mostra com’è ridotta la sua; intanto sul web arrivano le critiche per le sue parole: “Ma fatevi una risata!”. L’ex gieffino già tempo fa aveva subito qualche danno

Advertising

Visionando4 : Non l'avrei mai detto ?? Dobbiamo far modificare il dizionario dei sinonimi e dei contrari 'permaloso agg. SINONIM… - AnnaC00586617 : Il cinema gratis offerto da Francesco Maria Oppini e Twitter ??????#likeoppini - livesaresweet : Francesco Oppini sei la mia vita - gayasilvestri : proteggiamo.Francesco.Maria.Oppini. quest’uomo è super permaloso (I relate to him 10000%) ma è impossibile verament… - egocentrissima : @vendicativa69 Il nostro amore è più forte di Francesco Oppini vero? -