Calcio: in corso Assemblea Lega Serie A, presenti tutte e venti le società (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. - (Adnkronos) - È in corso l'Assemblea della Lega Serie A, convocata in videoconferenza, con tutte e venti le società presenti. All'ordine del giorno i pacchetti scommesse sportive, oltre che i diritti tv per il campionato Primavera. Possibile che, dopo il via libera al ritorno degli spettatori allo stadio per il prossimo campionato, sul tavolo ci siano anche le misure per la sostenibilità del sistema Calcio e la richiesta di ristori o sostegni dal Governo come la rateizzazione di imposte e contributi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. - (Adnkronos) - È inl'dellaA, convocata in videoconferenza, conle. All'ordine del giorno i pacchetti scommesse sportive, oltre che i diritti tv per il campionato Primavera. Possibile che, dopo il via libera al ritorno degli spettatori allo stadio per il prossimo campionato, sul tavolo ci siano anche le misure per la sostenibilità del sistemae la richiesta di ristori o sostegni dal Governo come la rateizzazione di imposte e contributi.

