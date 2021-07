Calcio Bari, undicesimo giocatore positivo (Di lunedì 26 luglio 2021) Bari - Sale a undici il numero dei positivi tra i giocatori del Bari. Dopo l'ultimo ciclo di tamponi, a cui si sono sottoposti gli atleti nel ritiro a Storo in Trentino nei giorni scorsi, è emerso un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 luglio 2021)- Sale a undici il numero dei positivi tra i giocatori del. Dopo l'ultimo ciclo di tamponi, a cui si sono sottoposti gli atleti nel ritiro a Storo in Trentino nei giorni scorsi, è emerso un ...

Advertising

AnsaPuglia : Calcio: Bari, undicesimo giocatore positivo. Il contagiato è emerso dall'ultimo ciclo di tamponi #ANSA - Borderline_24 : #Bari, ancora un positivo tra i calciatori: è vaccinato con doppia dose - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Bari, via dal ritiro i dieci contagiati - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Bari, via dal ritiro i dieci contagiati - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Bari, via dal ritiro i dieci contagiati -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bari Calcio Bari, undicesimo giocatore positivo BARI - Sale a undici il numero dei positivi tra i giocatori del Bari. Dopo l'ultimo ciclo di tamponi, a cui si sono sottoposti gli atleti nel ritiro a Storo in Trentino nei giorni scorsi, è emerso un nuovo atleta contagiato dal Covid: il tesserato aveva già ...

Ternana, Ferrante saluta il gruppo rossoverde ...a causa del brutto infortunio causato da Di Cesare in occasione della partita di play - off Bari - ... Tag: Alexis Ferrante Foggia calcio ternana ternana news Zeman

Calcio: Bari, undicesimo giocatore positivo Agenzia ANSA Bari, undicesimo calciatore positivo al Covid. Il comunicato dei galletti il tesserato aveva già completato il ciclo di vaccinazione con doppia dose, ora è stato posto in isolamento come previsto dal protocollo in vigore.

UFFICIALE - Bitonto, il giovane Colella vestirà ancora neroverde L’U.S. Bitonto Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’U.S. Lecce, il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Silvio Colella. Si tratta dunque di ...

- Sale a undici il numero dei positivi tra i giocatori del. Dopo l'ultimo ciclo di tamponi, a cui si sono sottoposti gli atleti nel ritiro a Storo in Trentino nei giorni scorsi, è emerso un nuovo atleta contagiato dal Covid: il tesserato aveva già ......a causa del brutto infortunio causato da Di Cesare in occasione della partita di play - off- ... Tag: Alexis Ferrante Foggiaternana ternana news Zemanil tesserato aveva già completato il ciclo di vaccinazione con doppia dose, ora è stato posto in isolamento come previsto dal protocollo in vigore.L’U.S. Bitonto Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’U.S. Lecce, il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Silvio Colella. Si tratta dunque di ...